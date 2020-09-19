«Краснодар» — «Химки» — 7:2: обзор матча 18 сентября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 8-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.



На 19-й минуте встречи Маркус Берг не реализовал пенальти, так как вратарь «Химок» Лантратов парировал мяч, однако швед, первым успев на добивание, переправил мяч в ворота. Второй гол краснодарцев спустя четыре минуты забил Виктор Классон, получив пас от Берга в центре штрафной. На 27-й минуте Аршак Корян отыграл один мяч, забив ударом в девятку.



На 39-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Краснодара». Корян не сумел переиграть Матвея Сафонова, однако арбитр указал, что надо перебить пенальти, и игрок «Химок» всё-таки отправил мяч в ворота. На 45-й минуте Классон оформил дубль — Реми Кабелла проник в штрафную гостей, не заметил на пути защитников и сделал передачу к линии вратарской, откуда Классон в касание направил мяч в ворота.



Во втором тайме краснодарцы забили ещё четыре мяча усилиями Тонни де Вильена, Реми Кабелла, Даниила Уткина и Магомеда Шапи-Сулейманова.



Эксперты не сомневались в победе «Краснодара», поставить на хозяев предлагали за 1.42. С 1000 рублей можно было выиграть 1420 рублей. Успех «Химок» шёл за 9.30, ничья — за 5.25.



Аналитики склонялись к тому, что голов будет много. На тотал больше 2.5 мяча давали 1.86, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.15. Ставки на обе забьют принимались за 2.10, а на пенальти — за 2.46.

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