Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Боруссия Д» — «Боруссия М»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу

«Боруссия Д» — «Боруссия М»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
Ставки / Прогнозы 0

19 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Боруссия Мёнхенгладбах». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии Д» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Боруссии М» оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.55.

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Боруссия М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

«Боруссия Д» — «Боруссия М». Прогноз: Санчо, Холанд и Витсель продлят невероятную серию
Дортмундцы выиграли у «Боруссии М» 11 предыдущих очных встреч. С ума сойти.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020