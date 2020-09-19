«Боруссия Д» — «Боруссия М»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
19 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Боруссия Мёнхенгладбах». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии Д» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Боруссии М» оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.55.
Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Боруссия М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.
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Дортмундцы выиграли у «Боруссии М» 11 предыдущих очных встреч. С ума сойти.
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