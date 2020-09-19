«Эвертон» — «Вест Бромвич»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Вест Бромвич Альбион».
Ставка: победа «Эвертона» с форой (–1) за 1.96.
«Эвертон» 19 сентября сыграет на родном стадионе с «Вест Бромвичем». Уже два сезона команды не встречались между собой, а перед этим дважды сыграли вничью. «Ириски» неплохо подготовились в межсезонье, поэтому победа над «Тотенхэмом» (1:0) в первом туре удивлять не должна.
Скорее всего, ливерпульский коллектив у себя дома наберёт три балла — всё-таки класс футболистов будет повыше, к тому же физические кондиции достаточно неплохи.
«Дрозды» стартовали с безнадёжного поражения от «Лестера» (0:3). Мне кажется, что в этой паре сильнее окажется принимающий коллектив. Хозяева на голову сильнее своего оппонента, тем более гостям понадобится время вновь привыкнуть к элите. Мой прогноз — азиатская фора (–1) в ставке на «Эвертон».
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