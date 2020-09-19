«Боруссия» Д — «Боруссия» М: прогноз Максима Калиниченко на матч 1-го тура Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах.



Ставка: победа «Боруссии Д» с форой (–1) за 2.05.

«Ещё один европейский чемпионат начал новый сезон — Бундеслигу ждали многие поклонники футбола. Один из главных клубов в этом турнире, у которого есть много фанатов, — дортмундская «Боруссия». Наверное, её по праву можно назвать второй командой в чемпионате после всесильной «Баварии».



В первом же туре «Боруссия» встречается со своей тёзкой — «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Конечно, дортмундцы являются фаворитами в этой встрече. Было бы глупо ставить против них, с такой атакующей линией.



Дортмундцы в кои-то веки смогли не растерять своих звёздных игроков. Например, пока так и не ушёл в «МЮ» Джейдон Санчо, который является одним из главных креативщиков в команде. На месте также и Холанд в атаке.



Конечно, уровень мёнхенгладбахской «Боруссии» не такой высокий, как у её соперника, но всё-таки определённые трудности эта команда может доставить. Прошлый сезон этот клуб закончил достаточно высоко — на четвёртой строчке, обойдя, к примеру, «Байер». Предсезонку они тоже провели хорошо — в пяти товарищеских встречах одержали четыре победы. Стоит отметить, что в этих матчах команда Розе Марко не пропустила ни одного мяча.



Уже успел клуб из Мёнхенгладбаха сыграть и в Кубке Германии, где он обыграл «Обернойланд» со счётом 8:0. Но, конечно, матч с дортмундцами может сложиться совсем по-другому — здесь команда будет в роли андердога.



Я предлагаю поставить на победу дортмундской «Боруссии», но с форой. Всё-таки «Боруссия» из Мёнхенгладбаха — не самая слабая команда в Бундеслиге, она может дать отпор. Некоторые матчи эта команда выдавала очень интересные, поэтому будет любопытно понаблюдать, как она сыграет против такого сильного соперника, как «Боруссия» Дортмунд, в первом же туре чемпионата. Моя ставка — победа хозяев с форой (–1)».