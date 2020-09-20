«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на центральный матч 2-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: гол Салаха за 2.25, обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.77, победа «Ливерпуля» с нулевой форой за 1.58.

«Челси» во втором тайме два своих гола забил не без удачи. Первый дальним ударом забил Джеймс, а второй также забил защитник Курт Зума после рикошета. Претензий команде можно предъявлять много. В позиционной атаке команда действовала беззубо.



Хаверц играл на правом фланге. С какой-то целью Лэмпард поставил его туда, и каких-то качеств он проявить там не смог. Более того, обнажились его проблемы. Это не тот человек, который любит и умеет отрабатывать. В общем, работы пока непочатый край. По потенциалу эта команда способна бороться даже за чемпионский титул. Но вряд ли это случится в этом сезоне, а Лэмпард постепенно будет внедрять своих новичков в игру команды. Пока нет Зиеша, Пулишич должен скоро вернуться. «Челси» пока в процессе становления.



Что касается «Ливерпуля», то, как и предполагалось, получилась безбашенная игра с «Лидсом». Ожидали, что не были готовы игроки «Ливерпуля» к такой прыти от йоркширцев. Такого футбола против Клоппа ещё не позволяла себе ни одна команда АПЛ и даже в Европе я не припоминаю, что за последние пару тройку лет кто-то так играл против «Ливерпуля». Ни «Манчестер Сити», ни «Бавария», ни «Барселона» против «Ливерпуля» не позволяли себе так действовать. Это лишний раз доказывает крутость Марсело Бьельсы.



Понятно, что «Ливерпуль» будет прибавлять, и понятно, что против «Челси» мерсисайдцам будет играться легче, потому что «Челси» не будет вести игру в таком темпе. Салах находится в отличной форме. Первый тур прошёл, а он уже показал свой лучший футбол. Все свои плюсы он задействовал в этой игре. Был быстр, точен, не жадничал. Полезно действовал в отборе. Египтянин показал все в этом матче, поэтому можно быть спокойным. Первую ставку, которую бы здесь предложил, — это гол Салаха. Если будет назначен пенальти, то бить будет он. Во-вторых, у него всегда есть моменты. В-третьих, это его прошлая команда, на которую он всегда настраивается. Коэффициент больше двойки.



Также мне кажется, что забьют и те, и другие и будет как минимум три мяча в этой встрече, поэтому тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют». Если говорить о фаворите матча, то «Ливерпуль» здесь будет ближе к победе, поэтому «Ливерпуль» с форой (0) тоже, мне кажется, здесь стоит рассмотреть. «Ливерпуль», как мне кажется, минимум два мяча забить должен".