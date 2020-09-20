«Трактор» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Трактор» — «Амур».

Ставка: ничья за 4.78.

«Одержав победы в двух последних матчах, челябинцы взгромоздились в зону плей-офф, вытолкав оттуда взашей со словами «Вас тут не стояло» нижегородское «Торпедо». И это вызвало такое оживление в сплоченных рядах уральской спортивной прессы, будто «Трактор» вышел, как минимум, в финал Кубка Гагарина.



Тут и «Амур» одержал свою первую победу, не столько переиграв, сколько перемучив дома заспанное рижское «Динамо». И теперь хабаровчане имеют полное право смотреть на «Куньлунь», как солдат на вошь, и вроде как уже и до зоны плей-офф не так уж далеко. Дело за первой выездной победой, но будет ли она одержана именно в Челябинске?



Кстати, в прошлом – «недоделанном», — сезоне соперники встречались четырежды, и все четыре раза победили… гости (редкий пример хоккейного садо-мазохизма). Причем все победы были в одну шайбу, две за пределами основного времени, а три из четырех – со счетом 2:1. В первую очередь это говорит нам о том, что хоккея там было не слишком много, а вот борьбы и нервов – хоть отбавляй.



В принципе, нечто подобное следует ожидать и на этот раз. Обе команды точно не являются лидерами КХЛ в атаке, и пусть у челябинцев даже положительный баланс заброшенных и пропущенных шайб, забрасывают они крайне мало. Хотя и пропускают, как мы видим, еще меньше. У «Амура», конечно, в своей зоне гуляет ветер и форварды соперников (4,14 пропущенных шайб в среднем за матч), но в последнее время ситуация начала налаживаться.



А самое главное заключается в том, что обе команды вправе считать соперника если не «своим клиентом», то, скажем так, вполне «съедобным». И если не брать очки здесь и сейчас, то где их брать вообще? Смекаете, о чем речь? Правильно, о весьма «низовой» ничьей в основное время. Скорее всего – 1:1, вряд ли 2:2. Кому-то повезет потом, и, кажется, это будут хозяева».