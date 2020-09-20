СКА – «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 СКА – «Торпедо».
Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.32.
«Проиграв три последних матча, «Торпедо» обиженно покинуло зону плей-офф Восточной конференции, и никто этому особо не удивился. Календарь на старте сезона был у нижегородцев ближе к геноцидному. Кроме домашнего матча с «Сибирью», который волжане, как и должны были, выиграли, там ничего особо не светило. А двухочковый «нежданчик» в Екатеринбурге компенсировался домашним поражением от «Северстали». То есть «Торпедо» находится там, где и должно находиться по всем своим объективным и субъективным показателям и возможностям.
И возможности эти таковы, что ловить в Санкт-Петербурге команде Дэвида Немировски нечего от слова «вообще». Даже если не вспоминать нижегородскую встречу этих же соперников 8 сентября, где СКА разошёлся не по-детски, накидав хозяевам шесть шайб, то и тут статистика личных встреч ненавязчиво намекнет, что свою последнюю победу в Северной столице волжане одерживали в августе 2015 года, то есть при царе Горохе. После этого там были одни сплошные неприятности, коих было аж шесть штук с общим счётом 28:12 в пользу отнюдь не «Торпедо».
Плюс сама игра соперников. «Торпедо» малость подпрыгнуло на старте сезона, а дальше пошло вниз и вообще рискует сорваться в пике. Тогда как СКА от матча к матчу заметно добавляет. И играет с определённым запасом, которого у нижегородцев не может быть в принципе.
В общем, как ни крути, но СКА обязан побеждать. Хотя бы потому, что играет дома и это СКА. Причём побеждать в основное время, с приличным количеством заброшенных шайб и с преимуществом в два-три гола».
- 20 сентября 2020
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:25