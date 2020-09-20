«Ак Барс» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Ак Барс» — «Сочи».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-2.5) за 2.33.

«Предыдущий тур сочинцы прогуляли, причём, как выяснилось позже, не по своей вине. Их домашний матч с «Локомотивом» был отменён прямо-таки с банковской формулировкой при отказе от выдачи кредита – «Без объяснения причин». Чуть позже выяснилось, что причина по нашим нелёгким временам самая что ни на есть банальная – коронавирус. Но «Сочи» тут ни при чём – бацилла погостила у ярославцев.



Таким образом, вместо бойни с «Локомотивом» южане получили лишний день отдыха. Только, сдаётся, в Казани он им не поможет. И если уж «Ак Барс» шестью днями ранее без зазрения совести сумел закатать сочинцев под лёд прямо на глазах их болельщиков, то уж на родной «Татнефтьарене» он и вовсе должен устроить им козью морду. То есть с первых минут согнуть гостей в бараний рог (пятки касаются ушей) и сказать, что так и было. И пусть статистика личных встреч ненавязчиво напоминает, что три последних «междусобойчика» завершились победами гостей, но мы-то помним, как год назад сочинцам перло в Казани, и что тогда творил в воротах герой Баффало-2011 Дмитрий Шикин, отразивший более 30 бросков. Нет, ребята, всего через год такое чудо не повторяется, даже не надейтесь.



То есть думать и рядить тут особо нечего. ХК «Сочи» будет сожран вместе с обувью и амуницией, конечно же, в основное время, с приятным таким преимуществом в три-четыре шайбы, да как бы ещё не всухую».