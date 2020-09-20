«Динамо» Москва – «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 1.95.

«Куда ни посмотришь, всё идёт к тому, что грядущий матч пройдёт под динамовским девизом: «Я мстю, и мстя моя ужасна». Во-первых, в активе «Спартака» действующая серия из трех поражений. Правда, вряд ли это назовёшь активом, но не в пассив же её записывать. У бело-голубых точно такая же серия, но с противоположным знаком. Примечательно, что все победы были достигнуты бело-голубыми на выезде, и, хоть это был дальневосточный выезд, то есть мастодонтов среди соперников не было, шесть очков что-нибудь да значат. Да и визуально «Динамо» заметно прибавило в последних матчах, тогда как «Спартак» в игровом плане явно колбасит и кидает из огня да в полымя.



Понятно, что дополнительно настраивать своих бойцов Знарку не придётся: история противостояний «Спартака» и «Динамо» тянется аж с 1946 года. Но ещё понятней, что при нынешней игре ловить красно-белым особенно нечего. И тут на весы грядущей битвы кладётся личная месть за упущенную динамовцами победу 7 сентября текущего года и издевательская шайба «Спартака» в пустые ворота. Пришло время вендетты.



В общем, с какой стороны ни зайди, но на первый план выходит короткое и злое слово «месть», а всё остальное идёт незначительным придатком. А значит, следует предположить хозяйскую победу со второго захода «Динамо». Нелёгкую, «рабочее-крестьянскую», не слишком-то и убедительную при небольшом общем количестве заброшенных шайб. Что-то вроде зеркального отображения предыдущего матча этих же соперников».