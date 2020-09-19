«Сельта» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура Примеры

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Валенсия».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«У «Сельты» практически остался тот же состав, что и в прошлом сезоне. В стартовом туре она сыграла 0:0 с «Эйбаром» на выезде. А «Валенсия» одержала волевую победу в матче с «Леванте» (3:2). Пропустив очень быстрый мяч, а потом снова отставая в счете (1:2), во втором тайме «Валенсия» усилиями Дениса Черышева, сделавшего голевую передачу, и Вальехо вырвала победу. Но в первом тайме «Леванте» мог забивать гораздо больше, чем два мяча. Проблемы «Валенсии» в обороне никуда не делись. И Хави Грасии понадобится огромное количество времени, чтобы все стабилизировать и привести к более-менее нормальному виду.



В атаке у «Валенсии» есть кому забивать — бывший игрок «Сельты» Макси Гомес, Вальехо, который неплохо себя показал в первом матче. У «Сельты» есть Санти Мина, раньше игравший за «Валенсию». Мне кажется, этот матч про голы, хотя в последнее время команды и не радовали. В прошлом сезоне, таком рваном и для тех, и для других, были минимальные домашние победы. А до этого на протяжении 10 матчей команды обязательно забивали друг другу. Думаю, и здесь есть резон на старте поймать вариант «обе забьют». Хотя в прошлом сезоне играли во втором туре на «Балаидосе», и «Сельта» выигрыла — 1:0. История не должна повториться».