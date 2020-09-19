Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Вердер» — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура чемпионата Германии

«Вердер» — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «Вердер» — «Герта».

Ставка: победа «Герты» с форой (0) за 1.95.

«Еще один матч первого тура Бундеслиги. «Герта» в прошлом сезоне недвусмысленно заявила об амбициях. Появились хорошие деньги, стали появляться хорошие игроки. Полагаю, она просто обязана постараться стартовать в этом чемпионате довольно уверенно, тем более что соперник для первого матча достаточно подходящий. «Герта» играет не с каким-нибудь грандом Бундеслиги, а с командой, которая все последние годы боролась за выживание.

Мне кажется, отличная ставка на матч — «победа «Герты» с форой (0)». Коэффициент — 1.95. Не удивлюсь, если «Герта» выиграет. А проигрывать, в моем понимании, берлинцы просто не должны».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020