Виктория Азаренко – Гарбинье Мугуруса: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал в Риме

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Виктория Азаренко – Гарбинье Мугуруса в 1/4 финала турнира WTA Premier в Риме.

Ставка: победа Азаренко за 1.77.

«Очень интересная встреча. Азаренко продолжает демонстрировать фантастическую форму. Но в то же время у нее были большие проблемы в матче с Дашей Касаткиной. Если бы не травма, которую получила россиянка в погоне за нетболом, то Вика могла и уступить. Очень жалко Касаткину. Только-только она прибавила, начала показывать неплохой теннис, и тут травма. И это сигнал для Вики, что нельзя расслабляться. Правда, возможно, начал сказываться джетлаг после прилета из США. Этот фактор нельзя недооценивать.



Мугуруса вроде бы настроена на турнир. Для нее это самый важный фактор. Часто Гарбинье может выходить без настроения. Хорошие победы она одержала — над Гауфф, над Контой.



Но все-таки, как мне кажется, именно сейчас Мугуруса не способна сама побеждать Азаренко. Нужно, чтобы Вика сама проиграла, допустила кучу ошибок. Сейчас, наверное, только Осака может за счет своей игры выигрывать у Азаренко.



Поэтому я ставлю на победу белорусской теннисистки. Верю, что она сумеет привести себя в порядок, настроиться и показать хороший теннис».