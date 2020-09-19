«Айнтрахт» — «Арминия»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Арминия» в 1-м туре немецкой Бундеслиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Айнтрахта» с форой (-1) за 2.06.
«Если «Айнтрахт» — заслуженный и опытный участник Бундеслиги, то «Арминия» возвращается после довольно долгого перерыва. Мне думается, что первая игра, тем более на фоне некоторой коронавирусной нервотрепки (пускают зрителей — не пускают зрителей), будет непростой для них.
Вижу «Айнтрахт» фаворитом встречи. Конечно, против такого соперника должны франкфуртцы дома добывать победу. Отличный коэффициент, на мой взгляд, на победу «Айнтрахта» с форой (-1)» — 2.06. Слишком мало информации у нас о командах. Но если исходить из предматчевой расстановки, то это самая лучшая ставка на эту встречу».
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