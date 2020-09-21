«Вулверхэмптон» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 2.50.

«С тех пор как «волки» перешли в АПЛ, команды провели четыре матча. «Сити» выиграл всего однажды. В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» стал единственной командой, которая выиграла у «Ман Сити» дважды, причём за эти два матча забил пять мячей.



Для «Сити» это первая официальная игра за месяц, причём и контрольных игр не было, только двусторонки. Не так давно Гвардиола получил в распоряжение всех своих игроков. Кто-то отдыхал, кто-то в сборную отъезжал. По сути, только в последнюю неделю Гвардиола имел доступ к своим игрокам. Последняя новость заключается в том, что Агуэро не будет играть. Ляпорт также. По Марезу есть вопросы. Проблемно смотрится «Сити», исходя из тех данных, которые мы имеем.



В первом туре «Вулверхэмптон» в своём стиле достаточно легко обыграл «Шеффилд». Быстро забили два мяча. Потом отдал мяч сопернику и по сути больше и не позволил ничего оппонентам сделать. У Нуну Санту несколько новичков. Двоих он сразу выставил в состав. Ещё одного португальца, своё главное 40-миллионное приобретение, придержал, выпустил на Кубок. Он ничего особенного не показал. Хоть человек и стоит 40 миллионов, но пока он не для основы.



Все механизмы работают. «Вулверхэмптон» — это всё та же команда, которая играет без мяча и эффективно действует впереди. По этой схеме и будет проходить этот матч. Подавляющее преимущество «Сити» по владению и резкие контрвыпады «волков». Важный момент: Адама Траоре здоров и пашет, как в лучшие времена. Это дополнительная опасность для «Сити».



Если говорить о ставках, то в первом для «Сити» матче далёкой от оптимальной формы будет команда Гвардиолы, а «Вулверхэмптон» находится в лучшем игровом тонусе. Он вполне тут может и не проиграть. Поэтому мой первый вариант — это 1Х. Второй вариант — обе команды забьют, притом что «Вулверхэмптон» не проиграет».