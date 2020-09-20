«Рубин» — «Спартак»: прогноз Ильи Казакова на матч 8-го тура РПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Спартак».
Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.72, «Спартак» откроет счёт за 1.82.
«Очень сложная игра. Команда Доменико Тедеско играет от сердца, на хороших эмоциях. Это не зависит от соперника, от места, где проходит матч: дома или на выезде.
Однако здесь коса найдёт на камень. У «Рубина» не самый высокий коэффициент использованных моментов, хотя команда сейчас играет в атаку, возможно, лучше всех в нашем чемпионате наряду с «Зенитом». «Спартак» немножко в этом плане отстает, но красно-белые – это зрелищная команда.
В этой паре я жду очень агрессивного и интересного противостояния. Я попробую поставить на то, что «Спартак» откроет счёт. Это вообще красно-белым при Доменико Тедеско в последнее время свойственно.
Также я поставлю на то, что «Рубин» не проиграет. Казанский клуб находится на подъёме. Лидеры «Рубина» дают хороший игровой тонус партнёрам, ведут их за собой. Ну и Леонид Слуцкий против «Спартака» играет едва ли не лучше, чем против любого другого клуба РПЛ».
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