«Рубин» — «Спартак»: прогноз Ильи Казакова на матч 8-го тура РПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Спартак».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.72, «Спартак» откроет счёт за 1.82.

«Очень сложная игра. Команда Доменико Тедеско играет от сердца, на хороших эмоциях. Это не зависит от соперника, от места, где проходит матч: дома или на выезде.



Однако здесь коса найдёт на камень. У «Рубина» не самый высокий коэффициент использованных моментов, хотя команда сейчас играет в атаку, возможно, лучше всех в нашем чемпионате наряду с «Зенитом». «Спартак» немножко в этом плане отстает, но красно-белые – это зрелищная команда.



В этой паре я жду очень агрессивного и интересного противостояния. Я попробую поставить на то, что «Спартак» откроет счёт. Это вообще красно-белым при Доменико Тедеско в последнее время свойственно.



Также я поставлю на то, что «Рубин» не проиграет. Казанский клуб находится на подъёме. Лидеры «Рубина» дают хороший игровой тонус партнёрам, ведут их за собой. Ну и Леонид Слуцкий против «Спартака» играет едва ли не лучше, чем против любого другого клуба РПЛ».