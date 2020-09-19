ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» Мг.
Ставка: победа ЦСКА за 1.65.
«Две команды, которые в последнее время занимают лидирующие места в своих конференциях: ЦСКА — на Западе, «Металлург» — на Востоке. Не так давно они встречались в финале Кубка Гагарина. Соперники очень принципиальные.
На сегодняшний день это две разные команды. «Магнитка» потеряла многих ведущих игроков, замену им найти очень сложно, тем не менее многие новички в первых матчах выглядели очень даже неплохо. Армейцы в межсезонье тоже потеряли по разным причинам целую группу игроков, но костяк сохранить им удалось. В составе ЦСКА больше ребят, прошедших финалы Кубка Гагарина, являющихся кандидатами в национальную сборную.
ЦСКА будет играть первым номером. Отдаю предпочтение армейцам. Они выглядят сильнее, мощнее и организованнее. Победа ЦСКА в основное время за 1.65».
- 19 сентября 2020
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