«Тампа» — «Даллас»: эксперты назвали фаворита 1-го матча финала Кубка Стэнли
20 сентября в 1-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Начало игры — в 2:30 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.58.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Даллас» 20 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.61. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Итоговый успех «Тампы» оценён в 1.60, поставить на победу «Далласа» с учётом овертайма предлагают за 2.44.
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«Шерифы» забрали обе личные встречи в сезоне и имели три лишних дня отдыха.
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