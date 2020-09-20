«РБ Лейпциг» — «Майнц»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1-го тура Бундеслиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Майнц» в рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.88.

«Лейпциг» припозднился с заменой Вернеру. Да, уже перешёл кореец Хван из «Зальцбурга», но норвежца Серлота оформить ещё не успели, поэтому некоторые проблемы у хозяев в атаке есть. Это было видно и по кубковому матчу, который они выиграли не без труда.



«Майнц», конечно, очень удобный соперник для первого матча. Гости предпочитают играть в карнавальный футбол, не закрываются, позволяя многое другим командам около собственных ворот.



Тем не менее мне кажется, что поначалу у «Лейпцига» дела в атаке пойдут туговато. Скорее всего, они наберут три очка, но я не думаю, что победа будет лёгкой. В начале у «РБ» могут возникнуть определённые трудности, отсюда и мой прогноз: предлагаю ставку на ТМ (1.5) в первом тайме. В 1:0 до перерыва я ещё верю, но в 2:0 и больше — не особо».