«РБ Лейпциг» — «Майнц»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1-го тура Бундеслиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Майнц» в рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.88.
«Лейпциг» припозднился с заменой Вернеру. Да, уже перешёл кореец Хван из «Зальцбурга», но норвежца Серлота оформить ещё не успели, поэтому некоторые проблемы у хозяев в атаке есть. Это было видно и по кубковому матчу, который они выиграли не без труда.
«Майнц», конечно, очень удобный соперник для первого матча. Гости предпочитают играть в карнавальный футбол, не закрываются, позволяя многое другим командам около собственных ворот.
Тем не менее мне кажется, что поначалу у «Лейпцига» дела в атаке пойдут туговато. Скорее всего, они наберут три очка, но я не думаю, что победа будет лёгкой. В начале у «РБ» могут возникнуть определённые трудности, отсюда и мой прогноз: предлагаю ставку на ТМ (1.5) в первом тайме. В 1:0 до перерыва я ещё верю, но в 2:0 и больше — не особо».
- 20 сентября 2020
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