«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.

«Для «Астон Виллы» это первый матч в чемпионате, а в Кубке лиги бирмингемцы довольно легко переиграли «Бертон Албион» — 3:1, играя основным составом. Для Дина Смита главная новость межсезонья – подписание нового контракта с Джеком Грилишем. В это не верил никто – ни тренер, ни болельщики, ни сам капитан, который уже видел себя в составе одного из грандов. Но должного предложения клуб не получил и своего лидера оставил. Подписание Уоткинса аж за 30 миллионов уже начало себя оправдывать – Смит знал нападающего по совместной работе в «Брентфорде», он его тут же поставил в основу, и тот забил в дебютном матче.



«Юнайтед» не очень удачно вкатывается в новый сезон. Проигрывать в счёте два мяча к шестой минуте – это явно не про команду Криса Уайлдера, но в первом туре в игре с «Вулвз» случилось именно так. В позиционной атаке она не сильна, и потому, уступая в счёте, выправить ситуацию, тем более с соперником, заточенным на игру без мяча, было уже крайне сложно. В Кубке спустя несколько дней «Юнайтед» также проиграл по пенальти «Бернли» и снова не лучшим образом действовал впереди.



Думаю, что «Вилла» будет владеть здесь инициативой и многое будет зависеть от эффективности в атаке. Пожалуй, именно хозяевам стоит здесь отдать небольшое предпочтение. Первая игра сезона, первый матч дома, хорошее настроение после крупной победы в Кубке — всё это должно помочь в игре против чуть надломленного психологически соперника».