«Лестер» — «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Бернли».
Ставка: победа «Бернли» с форой (+1.5) за 1.50.
«Лестер» одержал хорошую победу в первом туре, на классе переиграв «Вест Бромвич», но в долгосрочные перспективы «лисов» как-то не верится. Думаю, прошлогоднее пятое место симпатичная команда Брендана Роджерса не удержит.
Бирмингемцы были очень уж разобраны и не соответствовали уровню АПЛ. С «Бернли» будет сложнее. «Лестер» потерял Чиллуэлла, по-прежнему травмирован Рикарду Перейра – это два крайних защитника, через которых организовывалась львиная доля атак, в то время пока у «Лестера» было всё хорошо. Не набрал пока оптимальных кондиций и главная созидающая сила — Мэддисон. Так что с креативом против физически крепкого и компактного «Бернли» могут возникнуть проблемы.
Для «Бернли» это будет первый матч сезона в АПЛ, ну а в кубковом матче команда Шона Дайша немного неожиданно прошла «Шеффилд Юнайтед», выиграв в серии пенальти.
Хозяева вполне могут выиграть, но не думаю, что это будет очень просто, особенно если не удастся забить в первом тайме".
- 20 сентября 2020
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