«Лестер» — «Бернли»: прогноз Дениса Казанского на матч 2-го тура чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Лестер» — «Бернли».

Ставка: «Бернли» не проиграет за 2.31.

«Лестер» круто стартовал в АПЛ, обыграв «Вест Бромвич». Но про «Бернли» мы ничего сказать не можем, команда ещё не начинала свой турнир, а только размялась в Кубке лиги.



Я обратил внимание на то, что «Бернли» очень неудобный соперник для «Лестера», в 3 последних матчах «Бернли» не проигрывает этой команде. К тому же у «Бернли» вообще хороший отрезок: 1 поражение в 8 матчах АПЛ (с хвостом из прошлого сезона).



Думаю, в этот раз будет то же самое. Для Шона Дайча будет удобная ситуация. Играть низко, ждать, что будет делать Варди, что будет выдумывать Брендан Роджерс. И вялая игра может гарантировать хороший результат для гостей.



Мне кажется, в этой низовой игре «Бернли» не проиграет. Я бы поставил на него, учитывая исторические реалии и то, что у «Бернли» было больше отдыха, чтобы подготовиться к этой игре".