«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз Георгия Черданцева на матч 1-го тура Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура Серии А «Ювентус» — «Сампдория».

Ставка: победа «Сампдории» с форой (+1.5) за 1.99.

«Первый матч сезона, и у нас нет представления, в какой футбол будет играть «Ювентус» под руководством нового тренера Пирло. Конечно, «Юве» фаворит этого матча. Но я бы рассматривал «Сампдорию» как серьёзного соперника. Потому что её тренирует Клаудио Раньери, очень опытный наставник, который знает, как играть против фаворитов и грандов.



«Сампдория» играла в июле без зрителей против «Ювентуса», уступила 0:2. Но по содержанию игры, по моментам, по количеству ударов «Сампдория» не уступила.



Думаю, что у Пирло будет определённое волнение. Возможно, будет некоторое недопонимание между игроками и тренером. Посмотрел примерный состав на этот матч, там предполагается выход молодых купленных футболистов на некоторых позициях. Поэтому сложно сказать, какой «Ювентус» мы увидим.



С «Сампдорией» проще, состав не сильно изменился, тренер тот же. Я бы взял «Сампдорию» с форой. Думаю, она окажет «Ювентусу» хорошее сопротивление. «Сампдория» сможет настроиться должным образом и сыграть ещё лучше, чем в июле в Турине.



Поэтому я возьму Ф2 (1.5). Думаю, с новым тренером, с ходу, против Раньери, в 2 мяча «Ювентус» не сможет победить».