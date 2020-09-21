«Астон Вилла» — «Шеффилд»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии 21.09.2020

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Шеффилд».
Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.64.
«Я бы обратил внимание на то, что «Астон Вилла» пока не начинала сезон. Она размялась в Кубке лиги, круто победив команду из Лиги 1.
Что касается «Шеффилда», то его выбивает из колеи не поражение от «Вулверхэмптона», а очень слабая трансферная кампания. Приобретение голкипера Рамздэйла не назвать серьёзной покупкой.
В отличие от «Астон Виллы», которая оставила свой главный актив. Это большое событие, что Джек Грилиш никуда не ушёл. Второй момент – это подписание очень забивного форварда из Чемпионшипа. Мы увидим много мячей от Олли Уоткинса. В связке у них многое будет получаться. И вообще «Астон Вилла» в кубковой игре произвела очень серьёзное впечатление. Думаю, эта команда будет достаточно высоко. В отличие от «Шеффилда», которому грозит синдром второго года.
Между этими командами всегда очень сложные матчи. В прошлом году оба раза были низы.
«Шеффилд» – команда ничейная. В 9 матчах из 19 на выезде в прошлом году команды как раз делили очки, а «Вилла» при этом мало забивала. Но теперь она добавила форварда. В этот раз, думаю, ничьей удастся избежать и будет победа «Астон Виллы».
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