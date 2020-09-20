«Урал» — «Зенит»: какой счёт, кто выиграл и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Главный арбитр матча Сергей Карасёв засчитал гол после просмотра VAR. Счёт на 69-й минуте матча сравнял бывший футболист «Зенита» форвард «Урала» Андрей Панюков. Полузащитник Даниэль Мишкич проникающим пасом вскрыл оборону гостей, Панюков подошёл к углу вратарской и точно пробил мимо Михаила Кержакова.
Эксперты не ожидали, что действующий чемпион России потеряет очки. Ставки на ничью принимались за 5.15: с 1000 рублей можно было выиграть 5150 рублей. Успех «Зенита» шёл за 1.46, победа «Урала» — за 8.10.
Поставить на голы обеих команд предлагалось за 1.75. Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.41, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.70.
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