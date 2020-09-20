«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Смирнова на матч 2-го тура АПЛ

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: «Челси» не проиграет за 1.79.

«Уже во втором туре АПЛ нас ожидает противостояние мощнейших «Челси» и «Ливерпуля». В прошлом сезоне по личным встречам у команд было равенство. Последний же матч за Суперкубок Англии завершился убедительной победой подопечных Юргена Клоппа (5:3). В очередной раз гости имеют статус фаворита на «Стэмфорд Бридж», но совсем не уверен, что у хозяев поля меньше шансов на победу.



В первом туре нынешние соперники набрали по три очка, но при этом «Брайтон» и «Лидс» дали им настоящий бой. Кто-то даже может заявить, что без назначенных пенальти в ворота оппонентов у фаворитов ничего бы не получилось. В этом есть небольшая доля правды, но одинаковыми победы в минувших матчах назвать нельзя.



Обращаю особое внимание, что защита «Челси» в целом выдержала серьезный натиск в матче с подопечными Грэма Поттера. «Ливерпуль» же получил от команды Марсело Бьелсы всего шесть ударов по воротам, три из которых оказались успешными. Не обошлось без детских ошибок в обороне. Именно по организации и дисциплине мне больше понравилась игра лондонцев, поэтому посмею поставить на то, что чемпион прошлого сезона сможет рассчитывать максимум на ничью».