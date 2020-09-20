«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».
Ставка: ничья за 3.82.
«Соперники на двоих в 13 матчах текущего чемпионата забросили 48 шайб, уступили по разу и забрались на верхний этаж турнирной таблицы Востока. Предстоящая встреча интересна и тем, что впервые в КХЛ друг с другом сыграют канадские тренеры — Билл Питерс («Автомобилист») и Боб Хартли («Авангард»). Отдать предпочтение кому-то на данном этапе сложно.
В хорошей форме находятся вратари Ян Коварж, который играет за уральцев, и Эмиль Гарипов. На старте сезона во всей лиге им не уступает, пожалуй, лишь Юхо Олкинуора из «Металлурга».
Очень здорово выглядит 42-летний капитан екатеринбуржцев Павел Дацюк, набравший 7 (2+5) очков в 7 играх и имеющий лучший в лиге показатель полезности «+9». Сложно представить, что он сумеет продержаться в таком возрасте на высоком уровень весь чемпионат. Но сейчас это безусловный лидер, ведущий команду за собой.
Шансы «Автомобилиста» на победу с учётом фактора домашних стен чуть выше. Матч обещает быть очень плотным, поэтому рискну сделать выбор в пользу ничьей в основное время».
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