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«Уфа» — ЦСКА: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России 20 сентября

«Уфа» — ЦСКА: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России 20 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата России «Уфа» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА + тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

«После восьми туров текущего сезона «Уфа» в зоне вылета, чего никто не ожидал, но руководство и болельщики полны оптимизма. Вадим Евсеев полон надежд в предвкушении трёх очков в этой игре, тем более что «горожане» успешно стартовали в Кубке России на этой неделе – красные одолели «Ленинградец» (1:0).

«Армейцы» получили два нокаута от «Рубина» и «Зенита» и пока выходят на достойный уровень – чего стоит только победа в последнем туре над «Спартаком». Главным вопросом у гостей остаётся состояние Дзагоева, Ахметова и Дивеева. Точно не сможет помочь команде Набабкин.

Я считаю, что такие потери усложнят игру столичной команды, но вряд ли необходимо обращать особое внимание на это команде-претенденту на высшие награды, тем более что сезон только в самом начале.

ЦСКА выиграл 13 из 23 матчей на «Нефтянике», и сегодня вряд ли стоит ждать очередную сенсацию. Я верю в то, что после победы над «Спартаком» красно-синие в хорошем расположении духа и увезут очередную победу, но лёгкой победа не будет.

Предлагаю ставку на минимальную победу гостей. Моя ставка – победа ЦСКА + тотал меньше 3.5 гола 1.94».

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