«Реал Сосьедад» – «Реал»: прогноз Максима Калиниченко на матч Примеры с коэффициентом 3.60

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Реала» в один мяч за 3.60.

«Во втором туре возобновившейся Ла Лиги встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. В Испании давно известно, что любой команде придётся тяжело в Сан-Себастьяне. Местный «Сосьедад» отлично играет дома. Обыграть его – не такая простая задача.



Этот матч для мадридцев, думаю, не будет исключением. Тем более что чемпионат только стартовал. Клубы ещё не набрали оптимальной формы. Для «сливочных» это и вовсе будет первая игра в новом сезоне Примеры.



После окончания предыдущего розыгрыша Ла Лиги команда Зидана провела всего две встречи. Сначала она в рамках плей-оффа Лиги чемпионов проиграла «Манчестер Сити» и вылетела из турнира. Затем мадридцы сыграли в товарищеском матче с «Хетафе» и крупно обыграли его – 6:0.



«Реал Сосьедад» в этом плане более наигран. Эта команда провела четыре товарищеских матча. В них она дважды сыграла вничью и по одному разу победила и проиграла.



Также «Сосьедад» в первом туре уже успел сыграть вничью с «Вальядолидом». Их тяжёлая встреча завершилась со счётом 1:1. Но в плане усталости игроков, думаю, что «Королевскому клубу» всё равно сложнее. Потому что некоторые игроки у него были задействованы на матчах сборных недавно.



Но я всё-таки считаю, что команда из Мадрида добьётся победы в этой встрече. Однако этот выигрыш будет непростым для неё. Хозяева поля вряд ли позволят сопернику много забить, а то и гляди, сами забьют один-два мяча. Таким образом, моя ставка – победа «Реала» в один мяч».