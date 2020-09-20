«Рубин» — «Спартак»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

20 сентября «Рубин» примет «Спартак» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех казанцев оценён букмекерами коэффициентом 3.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.



Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.91.