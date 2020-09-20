Кубок России — 2020 по фигурному катанию: расписание, где смотреть онлайн, ставки
С 18 по 22 сентября в Сызрани проходит 1-й этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира. Смотреть соревнования в прямом эфире в полном объёме можно на сайте Первого канала.
Кубок России по фигурному катанию. 1-й этап. Сызрань
20 сентября, воскресенье.
12:45. Мужчины. Произвольная программа.
14:40. Женщины. Произвольная программа.
16:40. Пары, юниоры. Короткая программа.
18:00. Пары. Короткая программа.
21 сентября, понедельник
13:00. Пары, юниоры. Произвольная программа.
14:30. Пары. Произвольная программа.
16:00. Девушки. Короткая программа.
18:45. Юноши. Короткая программа.
22 сентября, вторник
11:00. Произвольная программа.
14:00. Юноши. Произвольная программа.
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