«Челси» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча АПЛ
20 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль». Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Челси» оценивается букмекерами коэффициентом 3.35.
Эксперты считают, что матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 20 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.49. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.
Ставки на пенальти принимаются за 3.00, удаление идёт за 4.50. Поставить на гол в первые 15 минут предлагается за 3.00.
«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз: Вернер, Хаверц и Канте не спасут Лэмпарда от гнева Салаха
В первом туре АПЛ соперники добыли победы при бледном качестве игры.
- 20 сентября 2020
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:35
Партнерский контент