«Уфа» — ЦСКА: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ
20 сентября «Уфа» примет ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России. Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.
Поставить на обе забьют можно за 2.26, пенальти идёт за 2.46.
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Красно-синие две игры подряд забивают сопернику три гола.
- 20 сентября 2020
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