«Локомотив» — «Тамбов»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ
20 сентября «Локомотив» примет «Тамбов» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.25.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.
Поставить на обе забьют можно за 2.22, пенальти идёт за 2.60.
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Хозяева не побеждают со второго тура, но «Тамбов» за три выезда пропустил восемь голов.
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