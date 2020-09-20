Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Локомотив» — «Тамбов»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу

«Локомотив» — «Тамбов»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
Ставки / Прогнозы 0

20 сентября «Локомотив» примет «Тамбов» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.25.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Поставить на обе забьют можно за 2.22, пенальти идёт за 2.60.

«Локомотив» — «Тамбов». Прогноз: Николич, Миранчук и Смолов прекратят злить болельщиков
Хозяева не побеждают со второго тура, но «Тамбов» за три выезда пропустил восемь голов.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020