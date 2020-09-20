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«Арсенал» — «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 8-го тура РПЛ 20 сентября

«Арсенал» — «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 8-го тура РПЛ 20 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Сочи».

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.41.

«Очень сложно прогнозировать эту встречу. Конечно, казалось бы, «Сочи» фаворит и один из лидеров нашего чемпионата, а «Арсенал» середняк и даже, может, и хуже. Но у меня почему-то есть сомнения насчёт «Сочи», они уже столько раз прыгали выше своей головы. Мне думается, что «Арсенал» сыграет на стандартах и просто попытается накинуть колпак на Нобоа. А в основном «Сочи» пока не особо себя чем-то проявляет.

Да, «Сочи» играет в свою игру, но чтобы претендовать на многое — увы, вряд ли. Поэтому у меня есть сомнения в победе «Сочи», но в то же самое время не уверен, что «Арсенал» сможет победить. Шансы равны, и это подтверждает линия, которую дают букмекеры. Совсем небольшой перевес по коэффициентам у хозяев поля, и отдать кому-то явное предпочтение пока что не могу.

Можно сказать, что обе команды смогут забить, потому что «Сочи» не боится идти в атаку, а «Арсенал» в свою очередь играет дома и тоже может забить. Этот матч может получиться обоюдоострым. В текущем чемпионате «Сочи» не проигрывает и не пропускает в свои ворота, а любая серия имеет свойства заканчиваться. «Арсеналу» представится возможность забить, но вряд ли это будет много мячей. Пока нет у хозяев мощной атаки и забивать они могут только командам, которые находятся глубоко внизу. В целом хорошо смотрится ставка на то, что «Арсенал» не проиграет».

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