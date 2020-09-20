«Рубин» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч 8-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак».
Ставка: победа «Рубина» с нулевой форой за 2.64.
«Спартак» совершенно не понравился в матче с ЦСКА. Его недавнее лидерство в чемпионате было в том числе из-за того, что в некоторых матчах команде повезло. Да, спартаковцы работают, пытаются что-то исправить в своей игре, но «Рубин» сейчас — организованная, крепкая команда под руководством Слуцкого. Казанцы приблизились к лидерам РПЛ и не будут отступать. Я ставлю на «Рубин» с форой (0).
Теперь заметен прогресс «Рубина», к тому же у «Спартака» не всё так ярко и отлаженно, чтобы считать его фаворитом. «Спартак» не умеет взламывать хорошую оборону, а у «Рубина» она крепкая, да и команда Слуцкого хорошо убегает в контратаки. Думаю, что в этом матче «Рубин» отдаст инициативу и «Спартак» будет действовать первым номером, а у него это, как мы видим, получается не лучшим образом.
Матч, скорее всего, будет нерезультативным. Жду примерно такого же результата, как в прошлом матче «Рубина» с московским «Динамо», когда казанцы выиграли со счётом 1:0».
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