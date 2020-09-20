«Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Гутцайта на матч 2-го тура АПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.33.
«Что может быть здесь? Я бы в первую очередь обратил внимание на тот состав, который Жозе Моуринью выставил в четверг на матч с «Локомотивом» из Пловдива в Лиге Европы. Состав был крайне близок к основному. Очевидно, что Моуринью через игры даёт набрать форму своим футболистам. Это должно позитивно сказаться на качестве игры «Тоттенхэма».
Плюс есть вторая составляющая: «Тоттенхэм» уступил в первом туре дома «Эвертону». Это обстоятельство моментально мотивирует команду Моуринью на то, чтобы играть только на победу.
«Саутгемптон» в прошлом сезоне не слишком удачно играл на своем поле. Команда много важных очков смогла набрать на выезде, но дома у неё не всё так хорошо получалось. В основном были неудачные по качеству игры, и, как следствие, не было и результата.
Этот сезон «Саутгемптон» начал не слишком здорово. Многие считали, что коллектив Ральфа Хазенхюттля в стартовом туре добьётся победы над «Кристал Пэлас», но вы видели, что произошло: «Саутгемптон» проиграл — 0:1, а мог и крупнее.
Мой прогноз — победа «Тоттенхэма» с хорошим коэффициентом 2.33, который меня дополнительно подстёгивает».
- 20 сентября 2020
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