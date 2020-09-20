«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на главный матч 2-го тура чемпионата Англии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: «Челси» не проиграет за 1.70.

«Ливерпуль» в первом туре выиграл дома у «Лидса» в очень непростом матче. Хет-триком отметился Салах — победа 4:3, после которой которой Клопп выдохнул. Очень непросто всё далось в матче с дебютантом. “Челси” же в первом туре обыграл на выезде “Брайтон” со счётом 3:1.



Невыгодность положения «Челси» заключается в том, что он будет иметь перед 20 сентября на два дня отдыха меньше, а это очень важно, учитывая особенность этого сезона, довольно напряжённого. Только что закончили, сразу же начали играть снова. Два дня — это серьёзное преимущество.



С другой стороны, в матче с «Лидсом» мы увидели мощь «Ливерпуля». Однако мы увидели, что звёздные нападающие хоть и забили четыре мяча, но могут промахиваться из выгодных положений. Увидели мы проблемы и в обороне, потому что пропустили три мяча от «Лидса» на своём поле — что и говорить.



Могут быть разные прогнозы. Я знаю, что вы делаете прогнозы на первый или второй тайм. Могу сказать вам, что в личных встречах «Челси» и «Ливерпуль», когда игра состоится на поле «Челси», мало забивают друг другу во втором тайме. Можете это учесть. В восьми из десяти игр, домашних для «Челси», забивали обе команды. Может быть, это тоже пригодится вам в прогнозе.



Завершая свой прогноз, напомню о поражении в конце июля. Выходя на матч на своём поле, футболисты «Челси» захотят как-то ответить чемпиону и отомстить. Из этого я и буду исходить.



Мой прогноз будет простым: «Челси» не проиграет с коэффициентом 1.70".