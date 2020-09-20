«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч 2-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Челси» с нулевой форой за 2.43.



«Обе команды с побед начали нынешний сезон. «Красные» в ярком поединке на «Энфилде» победили «Лидс Юнайтед», который выиграл Чемпионшип в прошлом сезоне. В том матче против «Лидса» хет-триком отметился Салах, причём из трёх этих мячей два он провёл с пенальти. Абсолютно справедливо и классно он реализовал эти пенальти.



«Челси» тоже бил пенальти, правда, один раз. Этот пенальти реализовал Жоржиньо. Капитан «Челси» открыл счёт в гостевом поединке против «Брайтона». Итоговый результат матча — 3:1 в пользу команды Фрэнка Лэмпарда.



«Ливерпуль», купивший в текущее трансферное окно только одного греческого защитника «Олимпиакоса», своего новичка ещё не выпускал. Играют те, кто завоёвывал чемпионский титул.



«Челси», который потратил в межсезонье на покупки новых игроков более 200 миллионов фунтов стерлингов, выпустил двоих новичков. Дебютировали дорогие именитые игроки, играющие за сборную Германии. Это хавбек Кай Хаверц и форвард Тимо Вернер.



В прошлом сезоне эти команды встречались четыре раза. В Суперкубке Европы «Ливерпуль» взял верх лишь в серии пенальти, в 1/8 Кубка Англии уже выиграл «Челси» 2:0. В двух матчах АПЛ сильнейшими оказались мерсисайдцы: в шестом туре 22 сентября выиграл «Ливерпуль» 2:1 и в 37-м туре 22 июля 5:3. «Ливерпуль» пропускает второй раз три мяча, но выигрывает.



Сложно предугадать, как сложится на сей раз этот матч с этими соперниками. Я всё-таки поставлю на победу «Челси» с форой (0) и коэффициентом 2.43».