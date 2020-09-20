«Локомотив» — «Тамбов»: прогноз Игоря Гамулы на матч 8-го тура чемпионата России

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Тамбов».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.56.

«Локомотив» давно не выигрывает, он теряет очки. Многое говорят о Сёмине. Делает перестройку Николич, но пока ничего такого не видно. Некоторые эксперты считают, что ещё не пришло время, но мы знаем, что «Локомотив» потерял ведущих футболистов. Миранчук уехал в «Аталанту», а Баринов получил серьёзную травму. Новые футболисты набирают ход, но пока не влились полностью. «Локомотив» в Ростове в последнем туре смотрелся неплохо, но всё-таки «Ростов» был получше.



Что касается «Тамбова», эта команда одержала победу над «Уфой». Наверняка решились финансовые проблемы. Были серьёзные разговоры: команда не хотела выходить на тренировки, ехать играть. Гендиректор Худяков сказал, что всё хорошо, все проблемы решены.



Сейчас в игре с «Локомотивом» «Тамбов» постарается дать бой и отобрать очки. Это, наверное, будет сложно, потому что «Локомотиву» отступать некуда.



Я думаю, что победа будет за «Локомотивом». Вот такой мой прогноз на этот матч с коэффициентом 1.56".