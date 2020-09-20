«Бетис» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Вальядолид».
Ставка: победа «Бетиса» в один мяч или ничья за 1.78.
«Обе команды показали в прошлом туре хорошую готовность к сезону. «Вальядолид» сыграл 1:1 против «Реала Сосьедад», пропустив только из-за детской ошибки вратаря Масипа, который в этом туре не выйдет на поле из-за положительного теста на коронавирус. «Вальядолид» — крепкая и организованная команда, и я верю, что бело-фиолетовые дадут достойный бой «Бетису».
Севильцы тоже удачно начали сезон, вырвав победу в Витории благодаря голу Кристиана Тельо на 95-й минуте. Под руководством Мануэля Пеллегрини у «Бетиса» уже четыре победы подряд, с учётом товарищеских матчей. Однако травма Андреса Куадрадо немного ослабляет «Бетис». Думаю, что если севильцы и выиграют, то, вероятнее, с разницей только в один мяч. А вот ничьей бы я тут не удивился. Поставлю на то, что «Бетис» или победит с минимальной разницей в счёте, или сыграет вничью».
- 20 сентября 2020
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