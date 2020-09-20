Чимаев — Мёршерт: кто победил 20 сентября, какие прогнозы и ставки на бой зашли

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178.



В основном карде турнира состоялся бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Мёршертом. Чимаев одержал победу за 17 секунд, отправив своего соперника в нокаут.



Эксперты не сомневались в победе Чимаева: ставки на его успех принимались с коэффициентом 1.26. С 1000 рублей можно было выиграть 1260 рублей. Победа Мёршерта шла за 4.14, ничья — за 49.0.



Эксперты были уверены, что бой завершится досрочно. На такой вариант развития событий давали коэффициент 1.25. Если бы поединок прошёл всю дистанцию, сыграл бы коэффициент 3.50.



На тотал меньше 1.5 раунда давали 1.78: с 1000 рублей можно было выиграть 1780 рублей.

Хамзат Чимаев — Джеральд Миршерт. Прогноз на бой: шумный швед из Чечни поставит UFC на уши Чимаев проведёт третий бой за два месяца. Предыдущие закончились быстро.