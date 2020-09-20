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Колби Ковингтон — Тайрон Вудли: результат боя UFC и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Колби Ковингтон — Тайрон Вудли: результат боя UFC и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. В главном событии турнира встретились бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.

Бой продлился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Тайрон вошёл в клинч и прихватил голову Колби в замок. Ковингтон спокойно перевёл дело в партер и принялся улучшать позицию. В какой-то момент Вудли принялся кричать: «Ребро, моё ребро!» — и рефери остановил схватку.

Эксперты не сомневались в победе Ковингтона, поставить на неё можно было за 1.29. С 1000 игрок получил бы 1290 рублей. Успех Вудли шёл за 3.70, ничья — за 51.0.

При этом букмекеры не ожидали, что поединок завершится досрочно. Ставки на такое развитие событие принимались за 2.50. Если бы бой прошёл всю дистанцию, сыграл бы коэффициент 1.50.

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