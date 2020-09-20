«Рубин» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак» в 8-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.

«Центральная игра тура пройдёт в Казани. «Рубин» будет принимать у себя московский «Спартак». «Рубин» уже два московских скальпа успел снять, но это было в Москве. «Динамо» и ЦСКА были обыграны. А теперь «Спартак». Уже одна команда из столицы была в Казани, и в первом туре «Локомотив» победил 2:0. Всё это, конечно, набросы для журналистов.



Если посмотреть на состояние команд, то у «Рубина» всё в порядке. В последних пяти матчах, включая кубковую игру против «Черноморца» в Новороссийске, одержано четыре победы. Очень хорошее настроение внутри команды. Команда всё ближе и правильнее воспринимает идеи Леонида Слуцкого. Есть вопросы, правда, по Хвиче Кварацхелии, он получил травму в игре с «Динамо», его на носилках унесли. Не совсем понятно, сможет ли он сыграть здесь. Но настолько богатая обойма у «Рубина», что какую-то альтернативу Слуцкий подобрать сможет.



«Спартак» есть «Спартак». Выиграли красиво у «Родины» 5:1. Но у кого выиграли? У команды из второго дивизиона. Да, Урунов забил, Соболев неплохо выглядел, Зобнин отличился. Но «Рубин» — это другой коленкор. Да и игра на выезде. Мы помним, что в последнем туре прошлого сезона всё ограничилось забитыми пенальти. «Спартак» выиграл 2:1.



Сейчас, думаю, минимум два гола будет забито в этой встрече. Но, как мне кажется, не больше трёх. Отдавать кому-то предпочтение я бы не стал. Просто порекомендовал бы многогранный прогноз «тотал матча 2-3 гола». Ничья 1:1, победа 2:1 в ту или другую сторону, 2:0 в ту или другую сторону — почему бы и нет».