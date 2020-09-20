«Локомотив» — «Тамбов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Москве

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Тамбов».
Ставка: победа «Локомотива» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.
«Тамбов» сейчас неплох. Два матча подряд не проигрывает. Могли одержать победу и в Казани, но в концовке пропустили от Деспотовича. В итоге ничья — 2:2. Но после этого по делу обыграли «Уфу» — 2:0.
В прошлом сезоне «Тамбов» заставил понервничать «Локомотив». В Саранске москвичи выиграли — 3:2, в Черкизово — 2:1.
Сейчас «Локомотив» в упадническом настроении. На девятом месте в турнирной таблице. Критикуют Кикнадзе и Николича все кому не лень. «Локомотив» после двух побед на старте уже пять встреч выиграть не может. В двух последних даже не забивал. С «Зенитом» абсолютно оправданная тактика была, сыграли 0:0 после двух поражений. Это еще можно было понять. Но с «Ростовом» в последнем туре совсем ничего у «Локомотива» в атаке не получалось. Никто не поймет в преддверии дерби с ЦСКА, если «Локомотив» еще и с «Тамбовом» очки потеряет. Это не судьбоносный матч, но краеугольный, важный для Николича. «Локомотиву», криво или косо, с пенальти или со стандарта, надо обязательно обыграть «Тамбов».
Думаю, будет нервная, тягучая игра, в которой «Локомотив», наверное, свое возьмет и выиграет с разницей в 1 мяч. Можно было бы попробовать взять именно такую ставку. Но предложу вариант «победа «Локомотива» и тотал меньше 3,5 мяча» за 2,02. Может быть, не дай бог, «Тамбов» забьет и «Локомотив» выиграет- 2:1. Но не больше трех мячей будет забито. В «Локомотиве», по большому счету, и забивать некому".
- 20 сентября 2020
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