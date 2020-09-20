«Бетис» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Бетиса» за 1.90.

«Бетис» одержал победу в первом туре в матче с «Алавесом». Вымученная победа (1:0) с голом Тельо в компенсированное время. И вот первая домашняя встреча нового тренера Мануэля Пеллегрини. «Вальядолид» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» — 1:1.



«Бетис» просто посильнее и по составу, и по возможностям. Плюс как-то надо исправлять «Бетису» неудачную традицию матчей с «Вальядолидом» дома. В последних двух случаях «Бетис» проиграл — 1:2 и 0:1. До этого, правда, были победы, когда «Бетис» забивал по 4 мяча. В общем, матч не очень однозначный для прогноза.



Но, учитывая нынешнее состояние «Бетиса», его тренера Пеллегрини, наличие в составе Фекира, Хоакина, Канальеса, Иглесиаса, порекомендую его победу. Состав мощнее. Победа хозяев идет за 1.9. Не знаю, когда в следующий раз на матч «Бетис» — «Вальядолид» на хозяев будет такой высокий коэффициент".