«Ювентус» — «Сампдория»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча

20 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Сампдория». Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Сампдории» оценён букмекерами коэффициентом 12.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.30.



Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Поставить на обе забьют предлагается за 1.90.