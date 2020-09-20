«Реал Сосьедад» — «Реал»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
20 сентября состоится матч 2-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты дали прогноз и считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 5.05.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» 20 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.
Ставки на обе забьют принимаются за 1.72, пенальти идёт за 2.60.
«Реал Сосьедад» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема и Кроос начнут защиту титула с победы
Баски в первом туре едва унесли ноги от скромного «Вальядолида».
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