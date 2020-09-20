«Марсель» — «Лилль»: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Лилль».

Ставка: «Лилль» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

«Подопечные Андре Виллаш-Боаша набрали шесть очков из девяти возможных. Хлопнули на выезде «Брест» со счётом 3:2, после чего обставили «ПСЖ» в гостях (1:0). Победа получилась яркая и громкая, но обошлась она слишком уж дорого. Всё дело в заварушке, которая состоялась на 97-й минуте.



По её итогам два футболиста южан получили красные карточки — Дарио Бенедетто и Жордан Амави. В третьем туре пришлось на фоне кадровых проблем принимать крепкий «Сент-Этьен». Ничего хорошо из этого не вышло — 0:2. Пропустили быстрый гол, пришлось брать мяч под свой контроль и действовать первым номером. Стандарты успеха не принесли, а на 75-й минуте гости забили ещё.



«Лилль» стартовал чуть удачнее, набрав семь очков. И входит в группу преследователей, которые ведут погоню за «Сент-Этьеном» (тот обошёлся без осечек). С крепким «Ренном» на своём поле скатали ничью (1:1), после чего добыли две победы со счётом 1:0 над соперниками попроще.



Досталось «Реймсу» и «Метцу». Разумеется, «Марсель» превосходит их по уровню исполнителей, да ещё и будет выступать на своём поле. Однако «доги» очень хороши в обороне. Никаких проблем с организацией тут нет, центр обороны в порядке, забросы и подачи с фланга щёлкают как орешки.



Хозяева будут владеть территориальным преимуществом, но они часто испытывают сложности с организованными командами. «Лилль» катает низы и забивает строго по одному мячу, а «Марсель» пробил верх лишь в одном матче. Тотал меньше 2.5 смотрится надёжно, но отпугивает скромный коэффициент 1.64.



Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00 и П2 с нулевой форой за 2.39. Гости прекрасно умеют выжимать максимум из имеющихся возможностей, а у «Марселя» по-прежнему не будет дисквалифицированного Амави. Ждём закрытого футбола, где всё может решить один гол».