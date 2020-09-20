«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль».
Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.94.
«Такой матч уже во втором туре. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, было бы лучше, если бы они сыграли, когда новички «Челси» полностью вольются в команду, а «Ливерпуль» наберет ход. Но сейчас может получиться очень веселый матч. У обеих команд великолепные атакующие группы. «Челси» получил Вернера и Хаверца, игроки топ-класса. Для них этот матч возможность показать себя с лучшей стороны в Англии. У «Ливерпуля» на мете атакующая тройка, Салах уже в прошлом туре хет-трик сделал. А вот в обороне у тех и других не всё гладко. Ван Дейк стал частенько ошибаться. У «Челси» в целом не самые надежные люди в центре обороны.
Мне кажется, именно сейчас «Челси» и «Ливерпуль» сыграют от атаки. Потерять многое на старте сезона нельзя. Футболисты будут в большей степени раскрепощены. Результат не так сильно давит. А мастерства хватает. Выберу вариант «тотал больше 3 мячей с расходом».
- 20 сентября 2020
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15